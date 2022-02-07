В рамках товарищеского турнира Winter Cup 2022 житомирское Полесье одержало победу над одесским Черноморцем

Казалось, что гол Цитаишвили на 54-й минуте принесет победу подопечным Григорчука, однако в концовке встречи Гитченко вернул паритет на табло и перевел встречу в послематчевую серию пенальти, в которой более удачливыми оказались игроки Полесья.

Обзор матча:

Полесье — Черноморец 1:1 (5:4 пен.)
Голы: Гитченко 89 — Цитаишвили 54

Полесье: Яшков (Кудрик 46) — Гитченко, Батагов, Нестеров (Власюк 46) — Огиря (Бабенко 68) — Шаповал, Янаков Шастал (Козак 46), Морозко (Чередниченко 76) — Кисленко (Будковский 46), Грицук

Черноморец: Паст — Брагару (Путря 81), Вандерсон, Мартинович, Цитаишвили — Кравченко (Михайленко 81), Цонев (Эрнандес 68), Кузык (Бобко 73) — Морозюк (Сухоцкий 46), Петков (Штогрин 46), Пожег