Украина

Предлагаем вашему вниманию обзор товарищеского поединка команд.

Металлист обыграл Верес со счетом 2:1 в контрольном матче в рамках Winter Cup 2022.

Защитник ровненского клуба Игорь Солдал забил по голу и в ворота Металлиста, и в свои ворота, а решающий гол забил англичанин Камил Харрис.



Металлист – Верес 2:1

Голы: Солдат, 56 (автогол), Харрис, 68 (пен.) – Солдат, 52.

Металлист: Рыбак – Горбунов, Федорив (Порох, 46), Мизюк, Харрис – Сарапий, Демченко (Танковский, 59), Касарес (Траоре, 46, Пидлепенец, 62) – Балули (Чидомере, 86), Пейшото (Давид, 46), Риаскос.

Верес: Кичак – Солдат, Мирошнык, Гончаренко, Маргарян – Крейда (Полюлях, 75), Кучеров (Петько, 75), Панасенко (Гайдучик, 75) – Дахновский (Гечев, 74), Шестаков (Сергийчук, 75), Г. Пасич.

Предупреждение: Сарапий, 75.