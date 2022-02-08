Украина

Харьковский клуб выиграл в матче со счетом 2:1.

В товарищеском матче в рамках Winter Cup 2022 Металлист одержал победу над Вересом со счетом 2:1.

Счет в матче на 52-й минуте открыл защитник Вереса Игорь Солдат, но уже спустя четыре минуты он отправил мяч и в свои ворота. Принес победу харьковчанам Кадим Харрис, который реализовал пенальти на 68-й минуте.

Металлист – Верес 2:1

Голы: Солдат, 56 (автогол), Харрис, 68 (пен.) – Солдат, 52.

Металлист: Рыбак – Горбунов, Федорив (Порох, 46), Мизюк, Харрис – Сарапий, Демченко (Танковский, 59), Касарес (Траоре, 46, Пидлепенец, 62) – Балули (Чидомере, 86), Пейшото (Давид, 46), Риаскос.

Верес: Кичак – Солдат, Мирошнык, Гончаренко, Маргарян – Крейда (Полюлях, 75), Кучеров (Петько, 75), Панасенко (Гайдучик, 75) – Дахновский (Гечев, 74), Шестаков (Сергийчук, 75), Г. Пасич.

Предупреждение: Сарапий, 75.