Луганская Заря продолжает подготовку к возобновлению розыгрыша УПЛ. В рамках очередного товарищеского матча "черно-белые" встретятся с Металлургом из узбекского города Бекабад.

Встреча начнется в 10:30 по киевскому времени.

 

Ранее Заря объявила полный список спарринг-партнеров на втором тренировочном сборе.