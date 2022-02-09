Украина 09 февраля 2022, 09:32 Заря — Металлург Бекабад: онлайн видеотрансляция спарринга Вашему вниманию онлайн видеотрансляция товарищеского матча. фото заря луганск 09 февраля 2022, 09:32 Луганская Заря продолжает подготовку к возобновлению розыгрыша УПЛ. В рамках очередного товарищеского матча "черно-белые" встретятся с Металлургом из узбекского города Бекабад. Встреча начнется в 10:30 по киевскому времени. Ранее Заря объявила полный список спарринг-партнеров на втором тренировочном сборе. Команды Заря Металлург Бекабад Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте