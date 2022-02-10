Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

В рамках 24-го тура английской Премьер-лиги Норвич Сити сыграл вничью с Кристал Пэлас.

После гола Пукки на первой минуте "орлам" удалось восстановить паритет на табло благодаря шедевральному голу Заа на 60-й минуте, однако лондонский клуб мог одерживать победу в данном противостоянии.

Всё тот же Уилфрид Заа на 63-й минуте оступился в момент пробития пенальти и упустил возможность вывести Кристал Пэлас вперед, поэтому финальный свисток зафиксировал итоговый счет 1:1.

Обзор матча:

Норвич — Кристал Пэлас 1:1

Голы: Пукки, 1 — Заа, 60

Норвич: Ганн — Ааронс, Хэнли, Гибсон, Уильямс — Плахета (Гилмор, 64), Рашица, Маклин, Ле-Мелу (Норманн, 75) -Пукки, Ида (Роу, 84).

Кристал Пэлас: Гуаита — Уорд, Андерсен, Гехи, Митчелл — Шлупп (Эзе, 80), Хьюз, Галлахер — Олисе (Айю, 70), Заа, Матета (Эдуар, 80).

Предупреждение: Уильямс — Матета, Галлахер