Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов товарищеского поединка.

В товарищеском матче на тренировочном сборе в Турции киевское Динамо одержало уверенную победу над боснийским Широки Бриег со счетом 4:1.

В составе команде Мирчи Луческу забитыми мячами отметились Гармаш и Ванат, а также дубль на свой счет записал Шапаренко.

Обзор матча:



Динамо – Широки Бриег 4:1

Голы: Шапаренко, 16 (пенальти), 81, Гармаш, 35, Ванат, 47 – Мужан, 68 (пенальти).

Динамо (первый тайм): Бущан – Тымчик, Забарный, Сирота, Дубинчак – Шапаренко (К), Гармаш, де Пена, Вербич, Антюх – Кулач.

Динамо (второй тайм): Бойко (Моргун, 82) – Кендзера, Боль, Бражко, Караваев – Сидорчук (К), Шапаренко (Шкурин, 82), Буяльский, Витиньо, Цыганков – Ванат.

Широки Бриег (стартовый состав): Мискич – Медич, Чульяк, Мужан, Благаич, Босанчич, Лукич, Бегич, Муса (К), Икич, Чавар.

Предупреждения: Сирота, Боль – Чавар.