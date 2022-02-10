Украина

Функционер рассказал о возможно переходе игрока в другой клуб.

Генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин рассказал о возможном уходе Евгения Коноплянки в другой клуб.

"Сначала в тренировочном процессе после травмы Коноплянка немного недотягивал. Вроде втянулся, все нормально было, дали ему шанс сыграть. Дальше все пошло не в том ключе, в котором мы себе видели, не в том ключе, в котором видел сам Коноплянка.

У Де Дзерби были больше требования, чем мог дать Женя. Сейчас мы тоже сели, поговорили и приняли решение, что Жене нужно сменить клуб. Собственно поэтому он и не появился на сборах, потому что варианты то приходят, то уходят. Он вроде бы летит в новый клуб, но что-то не получается и остается. В течение двух дней должны определиться по его следующему клубу. Надеюсь, что нас все получится".

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"Было несколько клубов. Вроде вот-вот складывается, он ведет переговоры по своим условиям, вроде уже даже на медобследование вылетал, но в последний момент что-то не так пошло. Опять же, сейчас вроде еще один вариант появился. Должно получиться", — заявил Палкин.

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