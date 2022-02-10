Украина

Футболист рассказал, что произошло перед первыми сборами.

Полузащитник полтавской Ворсклы Евгений Бацула рассказал о курьезной травме, которую получил пере началом первого сбора команды.

"Нелепый момент произошел. Поскользнулся на ровном месте, на ступеньке. Почувствовал дискомфорт в голеностопе. Оказалось, что это повреждение мышцы, поэтому пришлось пропустить первый сбор, делать реабилитацию.

Благодаря Вадиму Викторовичу Сапаю это произошло намного быстрее. Он взял надо мной верх, тренировал меня каждый день по два раза. Думаю, что благодаря ему я в общей группе сейчас", — сказал футболист.

Напомним, Бацула перебрался в Ворсклу в зимнее трансферное окно из минского Динамо. При этом, он подписал предварительный контракт летом 2021 года.

Ранее сообщалось, что Байя досрочно отправила полузащитника в Ворсклу.