Футболист возвращается в полтавский клуб.
Луизао, ФК Байя
10 февраля 2022, 10:25
Бразильская Байя на своем сайте объявила о досрочном расторжение арендного соглашения с Луизао.
Полузащитник досрочно возвращается в полтавскую Ворсклу несмотря на то, что аренда была рассчитана до конца 2022 года.
Напомним, бразилец перешел в Байю летом 2021 года. За время проведенное в клубе футболист сыграл всего семь матчей (1 полноценный поединок).
Ранее сообщалось, что Ворскла на правах аренды подписала полузащитника сборной Эстонии.
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