Украина

Футболист возвращается в полтавский клуб.

Бразильская Байя на своем сайте объявила о досрочном расторжение арендного соглашения с Луизао.

Полузащитник досрочно возвращается в полтавскую Ворсклу несмотря на то, что аренда была рассчитана до конца 2022 года.

Напомним, бразилец перешел в Байю летом 2021 года. За время проведенное в клубе футболист сыграл всего семь матчей (1 полноценный поединок).

Ранее сообщалось, что Ворскла на правах аренды подписала полузащитника сборной Эстонии.

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