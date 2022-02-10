Украина

В компании подтвердили заинтересованность водителя в сотрудничестве со следствием.

Компания DCH, президентом которой является Александр Ярославский, выступила с официальным заявлением, касаемо смертельного ДТП с участием водителя, который является сотрудником компании.

"За рулем автомобиля с номерными знаками, обнаруженными на месте ДТП, находился водитель, который работает в одной из вспомогательных служб DCH. Ночью, направляясь в Харьков для парковки автомобиля, он в условиях ограниченной видимости совершил наезд на препятствие, характер которого в ходе движения не распознал. Утром был обнаружен факт отсутствия номерного знака, а также выяснились прочие обстоятельства дела.

Уполномоченные сотрудники уведомили полицию, и водитель сразу прибыл в отделение для допроса. В настоящее время он сотрудничает со следствием и ожидает обнародования меры пресечения.

10 февраля 2022 г. Александр Ярославский в соответствии со сформированным в начале текущей неделе рабочим графиком улетел в Лондон для встречи с семьей", — гласит заявление на сайт DCH.

Ранее случившееся прокомментировал сам президент компании и харьковского Металлиста.