Украина

Тренер молодежной команды Украины остался доволен развитием своих подопечных.

Руслан Ротань прокомментировал свое десятидневное пребывание в Турции, где он наблюдал за подготовкой молодых игроков к остатку сезона.

"Остался доволен пребыванием в Анталии. Хотя, конечно, наши ожидания всегда бывают больше. Учитывая ту кадровую ситуацию, которая сложилась в молодежной сборной Украины, хотелось увидеть новые имена.

Какие позиции беспокоят? В основном это игроки атакующего звена. Кто-то травмирован, кто-то не имеет игровой практики. До возобновления отборочного турнира время еще есть, и мы надеемся, что ситуация улучшится.

Впрочем, удалось присмотреть и новых ребят. Кого-то на перспективу, а кто-то, может быть, появится в команде уже в ближайшее время. Хорошо, что молодых игроков на этом сборе было достаточно. Мы насчитали более 100 футболистов. Радует, что в наших клубах уделяют молодежи столько внимания. Теперь все зависит от игроков.

Я посмотрел за всеми игроками, которые составляют костяк молодежки и остался доволен увиденным. Но улучшаться, создавать конкуренцию нужно всегда. Я не могу сказать, что у нас будет столько новых имен, сколько в прошлом году, когда в команде происходила смена поколений, но точечное усиление появится наверняка.

Всего за эти дни пришлось побывать на матчах с участием 12 украинских клубов. Собрано много информации и мы ее оперативно проанализируем", — приводит слова Ротаня официальный сайт УАФ.

Напомним, что ранее Руслан Ротань сравнил менталитет украинских футболистов с французскими.