Украина

Нападающий Миная поделился мнением о своих кондициях на зимнем сборе.

Нападающий ужгородского Миная Евгений Селезнев поделился мнением о том, в какой форме находится спустя две недели тренировок с командой на зимнем сборе.

Футболист считает, что на данный момент — преждевременно делать какие-либо выводы.

"Ну как я могу оценивать неделю сборов? Две недели, неважно, посмотрим, что будет 25 февраля. Новый год праздновал с Ярославом Ракицким у него дома. Вес? Да, поднабрал, но потом я начал снова заниматься и сбросил несколько килограммов.

Не думаю, что мне тяжело работать сейчас, я поддерживаю форму, постоянно занимаюсь в зале. На фоне молодежи я ощущаю себя как старик. Конечно, ребята подходят ко мне, спрашивают. Если я могу им помочь — я всегда рад.

Кто играет в феврале — не играет в марте. Мне сейчас неважны голы. Конечно, хочется всегда забивать, но это ведь лишь тренировки на данный момент", — сказал Селезнев в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.

Ранее форвард поделился мнением о возможности стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины.