Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Winter Cup 2022.
Полесье — Металлист, фото ФК Полесье Житомир
11 февраля 2022, 21:57
В очередном поединке Winter Cup 2022 житомирское Полесье одержало уверенную победу над харьковским Металлистом.
Подопечные Юрия Калитвинцева отправили в ворота команды Александра Кучера два безответных мяча, авторами которых стали Козак и Морозко.
Благодаря их голам Полесье стало триумфатором Winter Cup 2022, ставший первым трофеем в новой истории житомирского клуба.
Обзор матча:
Полесье — Металлист 2:0
Голы: Козак, 79, Морозко, 90
Полесье (старт): Кудрык, Батагов, Гитченко, Власюк, Янаков, Огиря, Козак, Морозко, Шаповал, Грицук, Будковский.
Металлист (старт): Рыбак, Танчик, Сарапий, Порох, Горбунов, Танковский, Касарес, Балули, Риаскос, Харрис, Давид.