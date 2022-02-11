В очередном поединке Winter Cup 2022 житомирское Полесье одержало уверенную победу над харьковским Металлистом.

Подопечные Юрия Калитвинцева отправили в ворота команды Александра Кучера два безответных мяча, авторами которых стали Козак и Морозко.

Благодаря их голам Полесье стало триумфатором Winter Cup 2022, ставший первым трофеем в новой истории житомирского клуба.

Обзор матча:

Полесье — Металлист 2:0
Голы: Козак, 79, Морозко, 90

Полесье (старт): Кудрык, Батагов, Гитченко, Власюк, Янаков, Огиря, Козак, Морозко, Шаповал, Грицук, Будковский. 

Металлист (старт): Рыбак, Танчик, Сарапий, Порох, Горбунов, Танковский, Касарес, Балули, Риаскос, Харрис, Давид. 