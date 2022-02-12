Вашему вниманию онлайн видеотрансляция товарищеского матча.
фото ФК Заря Луганск
12 февраля 2022, 09:55
Луганская Заря продолжает подготовку к возобновлению розыгрыша УПЛ. В рамках очередного товарищеского матча "черно-белые" встретятся с Окжетпесом из казахстанского города Кокшетау.
Предыдущий розыгрыш Первой лиги своей страны "синегорцы" завершили на четвертой строчке, отстав от лидера, Аксу, на девять очков.
Встреча начнется в 10:00 по киевскому времени.
Отметим, что в предыдущем контрольном поединке коллектив Виктора Скрипника одолел латвийский клуб Валмиера (2:1).