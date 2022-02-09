Украина

Соперник из Латвии перед бронзовым призером чемпионата Украины не устоял.

В очередном контрольном поединке на сборах Заря держала минимальную победу над Валмиерой из Латвии.

В течение нескольких минут в первом тайме подопечные Виктора Скрипника забили два мяча. Сопернику удалось отквитать лишь один после перерыва.

Ранее сегодня Заря завершила спарринг вничью.

Заря — Валмиера 2:1

Голы: Хомченовский, 26, Овусу, 31 — 63.

Заря (стартовый состав): Шевченко, Булеца, Данченко, Имереков, Жуниньо, Хомченовский, Цвек, Назарина, Овусу, Вернидуб, Шахаб.