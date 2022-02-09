Соперник из Латвии перед бронзовым призером чемпионата Украины не устоял.
Фото ФК Заря
09 февраля 2022, 18:45
В очередном контрольном поединке на сборах Заря держала минимальную победу над Валмиерой из Латвии.
В течение нескольких минут в первом тайме подопечные Виктора Скрипника забили два мяча. Сопернику удалось отквитать лишь один после перерыва.
Ранее сегодня Заря завершила спарринг вничью.
Заря — Валмиера 2:1
Голы: Хомченовский, 26, Овусу, 31 — 63.
Заря (стартовый состав): Шевченко, Булеца, Данченко, Имереков, Жуниньо, Хомченовский, Цвек, Назарина, Овусу, Вернидуб, Шахаб.