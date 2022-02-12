Украина

Вашему вниманию онлайн видеотрансляция товарищеского матча.

Луганская Заря на данном этапе сезона проводит подготовку к возобновлению розыгрыша УПЛ. В рамках очередного товарищеского матча "черно-белые" встретятся с датским Оденсе.

В текущем розыгрыше Суперлиги своей страны "полосатые" занимают девятую строчку (всего — 12 команд), отставая от лидера, Мидтьюлланда, на 16 очков.

Встреча начнется в 15:00 по киевскому времени.

Отметим, что в сегодня, 12 февраля, коллектив Виктора Скрипника также проведет контрольный матч против казахстанского клуба Окжетпес.