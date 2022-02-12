Украина

Украинский футболист поделился мыслями о переходе в Краковию.

Новичок польской Краковии Евгений Коноплянка рассказал о своих впечатлениях после трансфера из донецкого Шахтера.

Футболист рассказл о том, почему выбрал именно польский клуб.

"Президент и тренер Краковии хотели меня видеть в команде — на переговорах мы общались как семья. Мне нравится, что меня хотят видеть и приглашают по-отцовски. Я в хорошей форме, последняя травма была восемь месяцев назад. Я голоден до футбола и готов работать.

80-й номер? Я — Роналдиньо-младший, поэтому и выбрал этот номер. Роналдиньо играл в Милане под этим номером. Мой минимум в Краковии — пять голов и пять ассистов.

Моя самая большая цель — вернуться в сборную Украины", — сказал Коноплянка Youtube-каналу польского клуба.

Отметим, что контракт подписан на полгода с возможностью пролонгации еще на год.