Украина

Украинский клуб сыграл спарринг на сборах.

Донецкий Шахтер в матче на сборах в Турции сыграл против Шахтера из Караганды.

На 35 минуте "горняки" открыли счет. Давид Нерес забил свой очередной мяч на сборах, реализовав 11-метровый удар.

Однако во втором тайме команда из Казахстана отыгралась. На 77 минуте неожиданный момент у ворот Андрея Пятова привел к голу от Атанаскоски — 1:1.

Последнее слово сказал Ефим Конопля. Защитник получил мяч от Витао, пробрался в штрафную площадь и сильно пробил в левый верхний угол.

Шахтер - Шахтер Караганда 2:1

Голы: Нерес, 35, Конопля, 90 - Атанаскоски, 77

Шахтер: Трубин, Тобиас, Бондарь, Матвиенко, Исмаили, Майкон, Маркос, Нерес, Судаков, Мудрик, Педриньо