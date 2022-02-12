Украина

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты встречи.

Шахтер в рамках товарищеского поединка на сборах в Турции играл против Шахтера из Караганды и добился победы со счетом 2:1.

Дончане вышли вперед благодаря точному удару Нереса, но соперник сравнял счет на 77 минуте, однако Конопля принес победу команде Де Дзерби под занавес встречи.

Обзор матча:

Шахтер - Шахтер Караганда 2:1

Голы: Нерес, 35, Конопля, 90 - Атанаскоски, 77

Шахтер: Трубин, Тобиас, Бондарь, Матвиенко, Исмаили, Майкон, Маркос, Нерес, Судаков, Мудрик, Педриньо