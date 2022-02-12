Украина

Защитник донецкого Шахтера поделился мнением о подготовке к возобновлению УПЛ.

Защитник донецкого Шахтера Ефим Конопля прокомментировал результат товарищеского матча с одноклубниками из Караганды (2:1).

Кроме того, футболист поделился мнением об уровне своей подготовки.

"Мы работаем в одном ключе и делаем все, что требует от нас тренер. Иногда не все получается — нужно выяснить с чем это связано. Я долго не играл из-за травмы и мне было несколько тяжелее. Победа в матче с Шахтером закономерна, мы могли забивать и больше.

Своей игрой я не сильно доволен, нужно подтянуть свои физические кондиции. К тому же, нужно улучшить свою технику.

В целом все хорошо, у нас есть время и для восстановления, и для активного отдыха вечером. Все идет по плану", — приводит слова Конопли официальный сайт Шахтера.

Отметим, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Шахтер Донецк — Шахтер Караганда (2:1).