Украина

Хавбек Шахтера поделился эмоциями после товарищеского матча с Шахтером из Караганды.

Полузащитник донецкого Шахтера Михаил Мудрик рассказал о подготовке горняков к возобновлению розыгрыша УПЛ.

Кроме того, футболист оценил уровень готовности команды.

"Тяжело давать общую оценку, мы ведь на сборах. Тяжело, но без этого никуда. Думаю, готовы к чемпионату Украины где-то на 50 процентов. В тактическом плане мы стали гораздо лучше выглядеть. На первых порах были оплошности, но сейчас все в порядке.

Мы ожидали этого — нам сразу дали понять, что второй сбор будет более интенсивным", — цитирует Мудрика официальный сайт "горняков".

Отметим, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Шахтер Донецк — Шахтер Караганда (2:1).