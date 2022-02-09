Украина

Украинская команда продолжает подготовку ко второй половине сезона.

Сегодня, 9 февраля, делегация Днепра-1 отправилась на второй учебно-тренировочный сбор в Турцию. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

На второй сбор для подготовки ко второй половине сезоне главный тренер команды Игор Йовичевич взял 25 футболистов.

По сравнению с первым сбором отметим, что в Турцию отправился защитник Богдан Попов, который заменил Богдана Чалого.

В Анталии Днепр-1 проведет по два спарринга — 12 и 18 февраля. Сбор продлится до 23 февраля.

Вратари: Валентин Кожокару, Валерий Юрчук, Яков Кинарейкин.

Защитники: Владимир Адамюк, Роман Вантух, Никита Кравченко, Сергей Логинов, Валерий Лучкевич, Нельсон Монте, Александр Сваток, Богдан Попов

Полузащитники: Алексей Гуцуляк, Невен Джурасек, Франсиско Ди Франко, Игорь Когут, Александр Назаренко, Александр Пихаленок, Билл, Валентин Рубчинский, Максим Соловьев, Егор Ярмолюк.

Нападающие: Марк Гуаль, Артем Довбик, Иван Демиденко, Даниэль Кивинда.

Напомним, Днепр-1 завершил первую часть сезона на третьем месте в турнирной таблице УПЛ. Также команда Игора Йовичевича проведет четвертьфинальный матч Кубка Украины против Ворсклы.