Игровое преимущество не отразилось на преимуществе в счете.
Фото СК Днепр-1
12 февраля 2022, 12:54
В очередном контрольном матче на сборах в Турции Днепр-1 одержал победу над Борацем (Босния и Герцеговина).
Несмотря на значительное игровое преимущество, украинский коллектив сумел одержать победу над чемпионом Боснии и Герцеговины с минимальным преимуществом.
Днепр-1 — Борац 3:2
Голы: Ди Франко, 4, Довбик, 33, 73 — 71,75.
Днепр-1: Кожокару (Кинарейкин, 74) — Кравченко, Сваток, Нельсон, Вантух, Когут, Ди Франко, Джурасек, Назаренко, Ярмолюк, Довбик.