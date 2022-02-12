Украина

Игровое преимущество не отразилось на преимуществе в счете.

В очередном контрольном матче на сборах в Турции Днепр-1 одержал победу над Борацем (Босния и Герцеговина).

Несмотря на значительное игровое преимущество, украинский коллектив сумел одержать победу над чемпионом Боснии и Герцеговины с минимальным преимуществом.

Днепр-1 — Борац 3:2

Голы: Ди Франко, 4, Довбик, 33, 73 — 71,75.

Днепр-1: Кожокару (Кинарейкин, 74) — Кравченко, Сваток, Нельсон, Вантух, Когут, Ди Франко, Джурасек, Назаренко, Ярмолюк, Довбик.