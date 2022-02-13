Украина

Директор по футболу донецкого клуба прокомментировал продление контрактов игроков.

Донецкий Шахтер объявил о продлении контрактов со своими перспективными полузащитниками Михаилом Мудриком и Георгием Судаковым.

Оба футболиста поставили подписи под долгосрочными соглашениями, рассчитанными до 2026 года.

Данное важное событие в жизни клуба не оставил в стороне директор по футболу "горняков" Дарио Срна:

"Я рад, что Шахтер очень быстро нашел общий язык с Мудриком и Судаковым. Мы давным-давно знаем, что они — очень большие таланты. Они заслужили новые контракты. Мы показываем им, что уважаем их талант и работу, а также что серьезно на них рассчитываем в следующие пять лет.

Я уже говорил, что Судаков, Мудрик плюс Бондаренко – это три бриллианта Шахтера и украинского футбола, которых надо воспитывать и поднимать на высокий уровень.

У них сумасшедший талант, и каждый из них разный. Таких футболистов, как Миша Мудрик, вообще мало. Судаков — уникальный футболист, который может играть восьмерку, шестерку, десятку. Бондаренко — то же самое.

Я уверен, что эти три футболиста в будущем дадут очень многое Шахтеру и украинскому футболу", — подытожил экс-футболист донецкого коллектива.

Отметим, что в этом сезоне Мудрик сыграл в 19 матчах, забив два гола и отдав девять голевых передач, а на счету Судакова 14 поединков, в которых он четыре раза поражал чужие ворота и отдал один голевой пас.