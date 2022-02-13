Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов товарищеского поединка.

Динамо провело первый контрольный матч на третьем учебно-тренировочном сборе, который проходит в Турции, а соперником киевлян стала сербская Инджия.

Подопечные Мирчи Луческу отправили в ворота оппонента четыре безответных мяча, авторами которых стали Вербич, Де Пена, Ванат и Буяльский, благодаря чему одержали разгромную победу со счетом 4:0.

Обзор матча:



Динамо - Инджия 4:0

Голы: Вербич, 33, Де Пена, 44, Ванат, 57, Буяльский, 86.

Динамо (1 тайм): Бойко — Тымчик, Забарный, Боль, Дубинчак — Сидорчук, Гармаш, Де Пена, Антюх (Цыганков, 46), Вербич — Ванат.

Динамо (с 66 минуты): Бущан — Тымчик (Бражко, 75), Сирота, Кендзера, Караваев — Сидорчук, Яцык, Буяльский, Цыганков, Кулач — Шкурин.

Инджия: Рныч — Игнятович, Йованович, Н. Джурич, Джокич — Десанчич, Стоянович, Жакула, Милосавлев, С. Джурич — Баджи.

Предупреждения: Дубинчак — Жакула, Куколь.