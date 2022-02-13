Украина

Команда Мирчи Луческу победно начала заключительный сбор в Турции.

Киевское Динамо провело первый контрольный матч на третьем учебно-тренировочном сборе, который проходит в Турции. Соперником киевлян была сербская Инджия.

Счет в матче был открыт на 33 минуте встречи, когда Сидорчук отдал классную передачу на Вербича в штрафную, а словенец спокойно пробил мимо вратаря. Спустя 11 минут команда Мирчи Луческу удвоила преимущество в счете — Дубинчак отдал передачу на Де Пену, про которого забыли в чужой штрафной и тот развернувшись точно пробил в дальний угол ворот.

На 57 минуте Динамо забило третий мяч в ворота болгарской команды — Ванат получил мяч в штрафной от Цыганкова, после чего с острого угла поразил ворота соперника. На 86 минуте Буяльский воспользовался неточной передачей от чужого вратаря и затем красиво его перебросил, установив окончательный счет в матче.

Динамо - Инджия 4:0

Голы: Вербич, 33, Де Пена, 44, Ванат, 57, Буяльский, 86.

Динамо (1 тайм): Бойко — Тымчик, Забарный, Боль, Дубинчак — Сидорчук, Гармаш, Де Пена, Антюх (Цыганков, 46), Вербич — Ванат.

Динамо (с 66 минуты): Бущан — Тымчик (Бражко, 75), Сирота, Кендзера, Караваев — Сидорчук, Яцык, Буяльский, Цыганков, Кулач — Шкурин.

Инджия: Рныч — Игнятович, Йованович, Н. Джурич, Джокич — Десанчич, Стоянович, Жакула, Милосавлев, С. Джурич — Баджи.

Предупреждения: Дубинчак — Жакула, Куколь.