Украина

В противостоянии с соперником из Грузии сильнее оказалась украинская команда.

В очередном контрольном поединке на зимних сборах в Турции Металлист 1925 обыграл Самгурали из Грузии.

Единственный мяч забил на 10-й минуте Крыськив.

В 14:00 Металлист 1925 проведет еще один спарринг — на сей раз против Алашкерта.

Металлист 1925 — Самгурали 1:0

Гол: Крыськив, 10.

Металлист 1925: И.Потимков (М.Коваленко, 46) — Капинус, Кверквелия, Ченбай, И.Коваленко, Ю.Потимков (Дуруеке, 46), Фабиньо, Крыськив, Эмере, Батюшин, Островский (Брук, 69).