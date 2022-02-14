В противостоянии с соперником из Грузии сильнее оказалась украинская команда.
Фото ФК Металлист 1925
14 февраля 2022, 11:46
В очередном контрольном поединке на зимних сборах в Турции Металлист 1925 обыграл Самгурали из Грузии.
Единственный мяч забил на 10-й минуте Крыськив.
В 14:00 Металлист 1925 проведет еще один спарринг — на сей раз против Алашкерта.
Металлист 1925 — Самгурали 1:0
Гол: Крыськив, 10.
Металлист 1925: И.Потимков (М.Коваленко, 46) — Капинус, Кверквелия, Ченбай, И.Коваленко, Ю.Потимков (Дуруеке, 46), Фабиньо, Крыськив, Эмере, Батюшин, Островский (Брук, 69).