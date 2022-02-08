Украина

Харьковчане огласили имена двух оппонентов.

Металлист 1925 в рамках подготовки к оставшейся части сезона проведет контрольные матчи на сборах.

Как сообщает официальный сайт клуба, харьковчане сыграют против Алашкерта 14 февраля, а 18 февраля — с Рухом.

Отметим, что также у Металлиста 1925 запланированы игры против польской Ресовии, сербского Железничара и Оболони.

Напомним, что Металлист 1925 проводит зимние сборы в Турции. Харьковчане ранее уступили Пролетеру, Воеводине, Брегальнице, а также сыграли вничью с Антальяспором.