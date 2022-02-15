Украина 15 февраля 2022, 09:20 Шахтер — Мариуполь: онлайн-трансляция товарищеского матча "Горняки" встретятся с "азовцами" на сборах. Фото ФК Шахтер 15 февраля 2022, 09:20 В рамках товарищеского матча на сборах в Турции донецкий Шахтер встретится с Мариуполем. Поединок состоится 15 февраля и начнется в 16:00 по киевскому времени. Вашему вниманию онлайн-трансляция игры: Ранее сообщалось, что Шахтер продлил контракты с Михаилом Мудриком и Георгием Судаковым. Команды Мариуполь Шахтер Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте