Украина

"Горняки" встретятся с "азовцами" на сборах.

В рамках товарищеского матча на сборах в Турции донецкий Шахтер встретится с Мариуполем.

Поединок состоится 15 февраля и начнется в 16:00 по киевскому времени. Вашему вниманию онлайн-трансляция игры:

Ранее сообщалось, что Шахтер продлил контракты с Михаилом Мудриком и Георгием Судаковым.