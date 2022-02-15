Украина

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Шахтер в рамках контрольного матча в укороченном формате на сборах в Турции встречался с Мариуполем и потерпел поражение со счетом 1:2.

Счет в матче был открыт на 41 минуте, когда в воротах "горняков" расписался Кухарук. Спустя семь минут цифры на табло сравнялись усилиями Тете. Однако последнее слово было за "азовцами" — на 58 минуте победу команде Остапа Маркевича принес забитый мяч в исполнении Холода.

Обзор матча:

Шахтер — Мариуполь 1:2

Голы: Тете, 48 — Кухарук, 41, Холод, 58.

Шахтер (1 тайм): Трубин, Додо, Бондарь, Матвиенко, Исмаили, Майкон, Маркос, Нерес, Педриньо, Мудрик, Мораес.

Шахтер (2 тайм): Пятов, Додо, Бондарь, Матвиенко, Корниенко, Степаненко, Маркос, Тете, Педриньо, Судаков, Нерес.

Мариуполь (1 тайм): Гальчук, Стасюк, Быков, Чоботенко, Меличенко, Чех, Мишнев, Гулько, Кащук, Топалов, Кулаков.

Мариуполь (2 тайм): Турбаевский, Стасюк, Удод, Козик, Холод, Хромей, Петерман, Кухарук, Микитишин, Вьюнник, Гончарук.