Украина

Команда Роберто Де Дзерби пропустила два мяча за 60 минут.

Украинские клубы продолжают подготовку ко второй половине сезона на учебно-тренировочном сборах в Турции.

В одном из сегодняшних матчей между собой встретились два клуба УПЛ — Шахтер и Мариуполь. Команда приняли решение провести укороченный матч продолжительностью 60 минут — два тайма по 30 минут.

Счет в матче был открыт на 41 минуте, когда в воротах "горняков" расписался Кухарук. Спустя семь минут цифры на табло сравнялись усилиями Тете. Однако последнее слово было за "азовцами" — на 58 минуте победу команде Остапа Маркевича принес забитый мяч в исполнении Холода.

Шахтер — Мариуполь 1:2

Голы: Тете, 48 — Кухарук, 41, Холод, 58.

Шахтер (1 тайм): Трубин, Додо, Бондарь, Матвиенко, Исмаили, Майкон, Маркос, Нерес, Педриньо, Мудрик, Мораес.

Шахтер (2 тайм): Пятов, Додо, Бондарь, Матвиенко, Корниенко, Степаненко, Маркос, Тете, Педриньо, Судаков, Нерес.

Мариуполь (1 тайм): Гальчук, Стасюк, Быков, Чоботенко, Меличенко, Чех, Мишнев, Гулько, Кащук, Топалов, Кулаков.

Мариуполь (2 тайм): Турбаевский, Стасюк, Удод, Козик, Холод, Хромей, Петерман, Кухарук, Микитишин, Вьюнник, Гончарук.