Украина

Исполнительный директор УПЛ высказался о предстоящем возобновлении чемпионата Украины после зимней паузы.

Исполнительный директор украинской Премьер-лиги Евгений Дикий рассказал о том, возобновится ли текущий розыгрыш чемпионата Украины в запланированные сроки, 25 февраля.

"Мы мониторим текущую ситуацию. Сейчас клубы находятся на сборах и готовятся к возобновлению нашего чемпионата. Стартуем 25 февраля, как и запланировано, матчем между Минаем и Зарей.

По нашей информации, все идет по плану. На этой неделе мы провели инспекцию стадионов, на которых должны начаться матчи. С некоторыми есть проблемы, но будем реагировать по ситуации. Матчи должны состояться в запланированное время", — заявил Дикий в программе Футбол NEWS.

Расписание матчей 19-го тура УПЛ:

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