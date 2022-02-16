Украина

Президент УАФ высказался о предстоящем возобновлении чемпионата Украины после зимней паузы.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал о том, возобновится ли текущий розыгрыш чемпионата Украины после зимней в запланированные сроки на фоне возможной внешней военной агрессии со стороны Российской Федерации.

"У нас есть сложная, но очень важная задача. Нужно через футбол, который дает позитив нашим болельщикам, дать понять людям, что жизнь продолжается. Украина — сильная страна. У нас сильная армия. Сейчас очень важен покой в наших сердцах и семьях.

Важно, чтобы в День единства и каждый день, нашим близким передавалось спокойствие. Не вижу никаких проблем для возобновления чемпионатов. УПЛ стартует 25 февраля, затем нас ждут кубковые матчи. Мы уверены, что тяжелые дни уйдут, будет мир и процветание нашего футбола.

Ждем игру с Шотландией в стыковых матчах за выход на ЧМ 2022. Это будет одно из самых главных событий этого года для наших болельщиков", — заявил Андрей Павелко в программе Футбол NEWS.

Напомним, ранее исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий также подтвердил, что возобновление чемпионата Украины должно состояться в запланированные сроки матчем между закарпатским Минаем и луганской Зарей.

Расписание матчей 19-го тура УПЛ:

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