Украина

Предлагаем вашему вниманию прямую трансляцию спарринга.

Очередной контрольный поединок на сборах киевское Динамо проведет против латвийской Валмиеры из одноименного города.

В прошлом сезоне Высшей Лиги Латвии соперник "бело-синих" занял итоговую вторую строчку в турнирной таблице.

Матч состоится 17 февраля в 16:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна прямая видеотрансляция поединка.

Отметим, что несколькими днями ранее киевское Динамо разгромило казахстанский Кайрат.