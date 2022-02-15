Украина

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В очередном контрольном матче на учебно-тренировочных сборах в Турции киевское Динамо уверенно обыграло казахстанский Кайрат со счетом 4:0.

Уже на седьмой минуте команда Мирчи Луческу вышла вперед благодаря автоголу. Затем в середине второго тайма преимущество киевлян увеличили Сирота и Цыганков. Финальную точку в матче поставил Кулач за пять минут до конца встречи.

Обзор матча:

Динамо - Кайрат 4:0

Голы: Касабулат, 7 (автогол), Сирота, 63, Цыганков, 74, Кулач, 85.

Динамо: Бущан (Бойко, 74) – Кендзера, Забарный (Боль, 74), Сирота (Попов, 86), Караваев (Дубинчак, 65) – Андриевский (Сидорчук, 46), Гармаш (Яцык, 65), Буяльский (Кулач, 81), Витиньо (Де Пена, 65), Цыганков (Антух, 75) – Ванат (Шкурин, 74).

Кайрат: Устименко, Астанов, Буранчиев, Баньяк, Касабулат, Гуральский, Крачковский, Сейдахмет (Жалолиддинов, 58), Аликулов (Пауло, 54), Усенов, Швырев.

Предупреждение: Швырев.