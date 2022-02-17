Украина

Предлагаем вашему вниманию трансляцию матча с участием украинского клуба.

В четверг, 17 февраля, Александрия проведет очередной контрольный поединок на тренировочном сборе в Турции.

Соперником александрийцев в этом поединке станет новичок чемпионата Казахстана Аксу. Стоит отметить, что казахстанский клуб возглавляет отец хавбека "желто-черных" Дениса Костышина – Руслан Костышин.

Встреча команд начнется в 16:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна прямая видео трансляция матча.



Этот матч станет заключительным для Александрии на тренировочном сборе в Турции.