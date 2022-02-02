Команда Юрия Гуры проведет пять контрольных матчей.
ФК Александрия
02 февраля 2022, 20:58
Александрия на своем официальном сайте объявила имена соперников на втором учебно-тренировочном сборе в Турции.
Расписание матчей для команды Юрия Гуры:
6 февраля – Рандерс (5 место в чемпионате Дании)
8 февраля – Капфенберг (10 место во втором дивизионе Австрии)
10 февраля – Тобол, (чемпион Казахстана)
13 февраля – Торпедо Кутаиси, (7 место в чемпионате Грузии)
17 февраля – Аксу (новичок высшей лиги чемпионата Казахстана)
После 18 игр в первой половине сезона Александрия набрала 26 очков и занимает шестое место в турнирной таблице УПЛ.