Украина

Завершился товарищеский поединок с участием киевлян.

В рамках товарищеского матча на учебно-тренировочных сборах в Турции киевское Динамо обыграло латвийскую Валмиеру.

Счет в матче открыл бразильский вингер Динамо Витиньо. На 67 минуте он выше всех выпрыгнул в штрафной площади и головой замкнул навес от Буяльского.

На 90 минуте игры Динамо получило право на пенальти. К мячу подошел Андриевский и спокойно развел мяч и вратаря по разным углам.

Напомним, в 15 февраля Динамо Киев в спарринге не оставило шансов казахстанскому Кайрату.

Динамо Киев - Валмиера (Латвия) 2:0

Гол: Витиньо, 67, Андриевский, 90

Динамо: Бущан (Нещерет, 81) – Дубинчак (Караваев, 61), Сирота, Забарный, Кендзера – Сидорчук (Бражко, 81) – Де Пена (Витиньо, 46), Буяльский, Гармаш (Андриевский, 46), Цыганков (Антюх, 81) – Ванат (Шкурин, 61).

Валмиера: Матревич – Фелл, Якуба, Балодис, Яунземс – Мурата, Йокота – Силагадзе, Гуейе, Дусалиевс – Кроллис.

Предупреждение: Дусалиевс.