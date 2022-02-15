Украина

Команда Мирчи Луческу продолжает подготовку ко второй половине сезона.

Киевское Динамо провело свой второй контрольный матч на заключительном учебно-тренировочном сборе в Турции. Соперником "бело-синих" выступил один из лидеров чемпионата Казахстана — Кайрат.

Уже на седьмой минуте Буяльский передачей в штрафную запустил Ваната, который хотел сделать прострел на Виталия, но вместо украинца мяч в сетку ворот переправил Касабулат. Помимо этого моментов в первой половине матча было немного, а вот грубоватых фолов было достаточно.

На 63 минуте киевляне удвоили преимущество в счете — Буяльский и Цыганков разыграли угловой, после чего Виктор подал на дальнюю штангу, откуда Сирота головой пробил точно в ворота. Спустя 11 минут Цыганков прямым ударом со штрафного отправил мяч точно в правый угол ворот Кайрата. Окончательную точку в матче поставил Кулач, который на 85 минуте замкнул прострел от Кендзеры.

Также отметим, что на 86 минуте на поле появился защитник киевлян Попов, который провел длительный процесс восстановления, из-за которого пропустил полгода.

Динамо - Кайрат 4:0

Голы: Касабулат, 7 (автогол), Сирота, 63, Цыганков, 74, Кулач, 85.

Динамо: Бущан (Бойко, 74) – Кендзера, Забарный (Боль, 74), Сирота (Попов, 86), Караваев (Дубинчак, 65) – Андриевский (Сидорчук, 46), Гармаш (Яцык, 65), Буяльский (Кулач, 81), Витиньо (Де Пена, 65), Цыганков (Антух, 75) – Ванат (Шкурин, 74).

Кайрат: Устименко, Астанов, Буранчиев, Баньяк, Касабулат, Гуральский, Крачковский, Сейдахмет (Жалолиддинов, 58), Аликулов (Пауло, 54), Усенов, Швырев.

Предупреждение: Швырев.