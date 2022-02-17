Украина

Луганчане подали заявку в УПЛ.

Луганская Заря на своем официальном сайте объявила о подаче заявки на вторую половину сезона украинской Премьер-лиги.

Клуб дозаявил на сезон пять новичков. В список попали: Олег Данченко, Абдулла Абдуллаев, Даниил Скорко, Юрий Тлумак и Валерий Дубко.

Также два футболиста были отзаявлены. Это Аллахьяр Сайядманеш и Агрон Руфати, которые покинули луганчан зимой.

Отметим, что после травмы возобновляется еще один новичок "черно-белых" Евгений Смирный.

Напомним, в последнем спарринге на учебно-тренировочных сборах в Турции Заря переиграла Бунедкор.