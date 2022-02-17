Украина

Футболист рассказал о тренировочном сборе.

Защитник киевского Динамо Александр Сирота прокомментировал матч против Валмиеры и рассказал о подготовке к УПЛ.

"В принципе, мы уже втягиваемся потихоньку в ритм сезона. У нас осталось пара матчей чтобы набрать оптимальные кондиции. Сейчас уже чувствую себя намного легче, чем было на первом и втором сборах.

Валмиера — хорошая команда. В перерыве Мистер сказал, что нам нужно прибавить. Думаю, во втором тайме это у нас получилось и поэтому мы выиграли матч.

Нам противостояла хорошо подготовленная команда, в составе которой есть техничные исполнители. Они хорошо прессинговали. Нам нужно было искать, кому отдать пас между линиями. А когда нас прессинговали – находить пасом Ваната. У него есть скорость, он мог бы убежать на ворота соперников".

"Ощущается ли сейчас усталость в конце третьего сбора? Не думаем об этом, ведь нам нужно как можно лучше подготовиться к второй части сезона. Уже через пару игр мы должны быть готовыми к важным матчам в чемпионате.

В первой части сезона у меня были ошибки. Сейчас я над ними работаю, совершенствуюсь. Надеюсь, в дальнейшем не буду эти ошибки повторять", — сказал Сирота.

Ранее поединок против Валмиеры прокомментировал другой защитник Динамо Владислав Дубинчак.