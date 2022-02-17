Украина

Футболист рассказал о победе на сборах.

Защитник киевского Динамо Владислав Дубинчак прокомментировал победу над Валмиерой и рассказал о подготовке ко второй части сезона УПЛ.

"Получилась хорошая игра, особенно, во втором тайме, победили. Под конец немного расслабились, ведь работаем под нагрузками, чувствовали, что было тяжело. До перерыва команда соперника нас хорошо прессинговала, но во втором тайме выровняли игру, начали использовать зоны и свободное пространство, потому и получилось победить.

Мы старались выполнять комбинации, которые наигрываем на тренировках. Насколько хорошо это получалось, решит тренер, и мы это обсудим на теоретическом занятии. В целом, мне кажется, в большинстве случаев мы справлялись. Мне снова попало по больному месту. Но ничего страшного, это футбол. Сейчас чувствую себя нормально, так что, думаю, все будет хорошо".

"Добавляют ли победы уверенности перед возобновлением официальных матчей чемпионата? Конечно. Мы должны сохранять чемпионский настрой, побеждать в каждом матче. Обязаны вернуть себе чемпионство в этом сезоне.

По функционалу на данный момент тяжело сказать, поскольку, как я уже сказал, работаем под нагрузками. В контрольных матчах уже играем больше тайма, а это тяжеловато. Но у нас еще будет время на отдых, думаю, мы подготовимся хорошо. В процентах, думаю, команда готова на 75%, а остальные 25 добавятся после отдыха", — сказал Дубинчак.

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