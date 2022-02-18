Украина

Владимир Левин не исключил, что первый домашний матч после зимней паузы черниговский клуб может провести на другом стадионе.

Первым домашнем матчем для черниговской Десны в рамках украинской Премьер-лиги после зимней паузы станет встреча с киевским Динамо.

Президент Десны Владимир Левин рассказал о состоянии футбольного поля на домашнем стадионе клуба.

"Мы должны рассчитывать на определенные погодные условия. Поле у нас накрыто, все готово. Надеюсь, что не будет сильного мороза.

Все зависит только от погодных условий. Альтернативные варианты места проведения матча еще не рассматриваем, потому что на данный момент поле полностью готово. Мы сделали подогрев газона, но он не подключен. Стадион является государственным, и мы рассчитываем, что этот вопрос должен решаться совместными усилиями.

Пока что этот вопрос снова будет немного подвешен. Дело в том, что для подключения подогрева необходимо сделать дополнительную подстанцию. Если мы сегодня сделаем подключение, то микрорайон, который находится рядом, будет отключаться из-за перегрузки сети. Если бы стадион находился в нашей собственности, то мы бы нашли возможность для подключения. Футбольный клуб Десна сделал со своей стороны все, что можно", — заявил Левин в программе Футбол NEWS.

Расписание матчей 19-го тура УПЛ:

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