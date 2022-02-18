Украина

Футболист рассказал и о подготовке команды к второй половине сезона.

Вратарь Металлиста Владислав Рыбак рассказал о подготовке команды ко второй половине сезона Первой лиги и о кубковом матче против Зари.

"Впечатления положительные. Хотим подойти к кубковой игре в наилучших кондициях, поэтому все ребята трудятся на максимуме и стараются быть в хорошей форме.

На прошлом сборе больше закладывали физические кондиции, сейчас в первую очередь игровые. Стало больше работы с мячом, больше игровых серий, больше подготовки к играм весенней части сезона".

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"Мне очень нравится работать с Андреем Диканем. Он профессионал своего дела, у нас всегда очень интересные тренировки, и самое главное, что полезные и прогрессивные. Заметил это даже за такой короткий промежуток времени, что нахожусь в команде. Тренер меня уже подготовил очень хорошо", — рассказал Рыбак.

Матч четвертьфинала Кубка Украины между Металлистом и Зарей состоится во вторник, первого марта и начнется в 19:30.