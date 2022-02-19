Стало известно место проведения решающей дуэли в битве за трофей.
НСК Олимпийский, фото УАФ
19 февраля 2022, 07:10
Помимо организационных моментов в отношении матчей национальной команды Украины в Лиге наций УЕФА, на прошедшем накануне заседании Исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола было принято решение о месте проведения финального поединка розыгрыша Кубка Украины образца сезона-2021/22.
Решением чиновников право принимать статусную встречу было передано киевскому стадиону НСК Олимпийский, а сама игра состоится 12 мая.
Напомним, что годом ранее киевское Динамо и луганская Заря выясняли отношения на поле Тернопольского городского стадиона им. Романа Шухевича. Столичный коллектив одержал победу в дополнительное время за счет гола Виктора Цыганкова.
Стоит отметить, что Динамо сохраняет шансы на защиту трофея и по сей день, а в четвертьфинальном поединке текущего розыгрыша сыграет против Александрии уже 2 марта.
Кроме того, на данной стадии турнира пройдут матчи Металлист — Заря, Львов — Шахтер, Днепр-1 — Ворскла.