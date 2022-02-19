Украина

Предлагаем вашему вниманию трансляцию товарищеского матча с участием харьковчан.

В субботу, 19 февраля, Металлист проведет очередной контрольный матч против кыргызского Нефтчи.

Прошлый сезон "нефтяники" завершили на шестой строчке национального первенства (8 команд), набрав в два раза меньше очков, чем лидер — 31 балл.

Стартовый состав Металлиста: Рыбка — Романюк, Ралюченко, Федорив, Дигтярь, Чидомере, Подлепенец, Банада, Давид, Рохас, Мурза.

Матч запланирован на 10:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна прямая видеотрансляция поединка.

В предыдущем контрольном поединке Металлист обыграл боснийскую Ступчаницу.