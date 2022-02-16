Украина: Первая лига

Харьковчане одержали вторую победу на сборах в течение дня.

В среду Металлист в срочном порядке вынужден был искать замену отказавшемуся от вечернего спарринга Атырау.

В итоге в 15:00 пришлось играть против Ступчаницы из Боснии и Герцеговины, которая серьезного сопротивления лидеру Первой лиги оказать не смогла.

Главными героями матча стали Риаскос, отметившийся дублем, что особо не удивило, а также юные воспитанники собственной академии Цвиренко, сделавший две результативные передачи, и Дигтярь, забивший гол-красавец со штрафного.

К сожалению, разгром, в котором главную роль сыграли "дети", настолько расстроил боснийцев, что матч был остановлен на 82-й минуте из-за потасовки и больше не возобновился.

В первом матче Металлист обыграл Шукуру из Грузии.

Металлист — Ступчаница 3:0

Голы: Риаскос, 38, 63, Дигтярь, 48.

Металлист (стартовый состав): Каневцев — Романюк, Ралюченко, Федорив, Дигтярь — Чидомере, Пидлепенец, Цвиренко — Рохас, Риаскос, Мурза.

На замены выходили: Бубенцов, Рязанцев, Шамич, Красников, Фомин, Синчук.