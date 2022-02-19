Украина

"Горняки" не сумели переиграть латвийский клуб.

В заключительном контрольном матче на тренировочном сборе в Турции Шахтер сыграл в нулевую ничью с Ригой.

Стоит отметить, что в составе латвийского клуба против "горняков" играли украинские футболисты Владлен Юрченко и Александр Филиппов.

Шахтер – Рига 0:0

Шахтер: Трубин (Пятов, 31) – Конопля, Бондарь, Фарина, Булеза – Бондаренко, Судаков – Нерес, Педриньо, Соломон – Погорелый (Додо, 31).

В ближайшее время подопечные Роберто Де Дзерби вернутся в Украины, где продолжат подготовку ко встрече с Металлистом 1925 в УПЛ.

Напомним, в пятничном матче Шахтер добыл уверенную победу над Астаной.