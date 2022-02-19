Поединок с участием киевлян завершился нулевой ничьей.
Динамо – Пахтакор, ФК Динамо
19 февраля 2022, 17:58
Товарищеский матч между Динамо и Пахтакором на тренировочном сборе в Турции завершился ничьей со счетом 0:0.
Динамо – Пахтакор 0:0
Динамо: Бойко (Нещерет 72) – Караваев, Сирота (Боль, 75), Забарный (Попов, 82), Кендзера (Дубинчак, 46) – Андриевский (Буяльский, 46), Шапаренко, де Пена (Сидорчук, 46) – Антюх, Кулач (Беседин, 46), Витиньо (Ванат, 62).
Предупреждения: Андриевский, 15, Забарный, 15, Шапаренко, 31, Кулач, 33.
Напомним, 21 февраля Динамо проведет заключительный спарринг на тренировочном сборе против латвийского РФШ.