Украина

Киевляне сыграют с чемпионом Латвии.

Киевское Динамо в заключительном спарринге на сборах в Турции сыграет против латвийского РФШ.

Контрольная встреча с действующим чемпионом Латвии состоится в понедельник, 21 февраля, на арене Mardan Stadium в Анталии. Начало – в 11:00 по киевскому времени.

Отмечается, что после поединка делегация киевлян вернется в Украину, где будет готовиться к поединку против Ингульца в УПЛ.

Матч Динамо Киев — Ингулец состоится 26 февраля и начнется в 14:00 по киевскому времени.

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